Tormenta en Paraná: ya cayeron 70 mm y Defensa Civil asistió a más de 17 personas

El fenómeno meteorológico que azotó Paraná durante la madrugada de este domingo provocó intensas lluvias, con 70 mm de agua caída. Defensa Civil activó la guardia de emergencia y asistió a más de 17 personas afectadas por las inundaciones

Este domingo 10 de septiembre, Paraná vivió una jornada de caos meteorológico cuando, a partir de las 3:10 AM, comenzó a intensificarse una tormenta que dejó más de 70 mm de lluvia hasta las 12:00 horas. Ante la magnitud de los fenómenos climáticos, la guardia de emergencia de Defensa Civil fue activada de inmediato para asistir a los afectados y coordinar los trabajos de mitigación de los daños en diversas zonas de la ciudad.

Según informaron las autoridades, hasta el momento no se registraron complicaciones mayores, pero la circulación por varias calles de la ciudad se vio afectada debido a la acumulación de agua. Especialmente en el sector del ex hipódromo, las calles se presentaron con espejos de agua, pero el tránsito se mantuvo fluido gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Daños en barrios periféricos y viviendas precarias

Los barrios más periféricos de Paraná fueron los más golpeados por el fenómeno meteorológico. En el Barrio Illia, el ingreso se tornó completamente pantanoso debido a la gran cantidad de agua caída, que superó la capacidad del zanjeado realizado anteriormente. Esto provocó que el agua se desbordara hacia las viviendas cercanas, complicando la situación de las familias afectadas.

El Barrio Capibá también experimentó la formación de espejos de agua debido al desborde de una laguna, mientras que en el Barrio 4 de Junio, las calles de tierra se inundaron, dificultando el tránsito vehicular y peatonal. Sin embargo, la zona más afectada fue el Barrio Hernández, donde cinco familias con techos precarios vieron cómo sus viviendas colapsaban debido a la acumulación de agua sobre los techos.