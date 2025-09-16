Trágico siniestro vial de avenida Almafuerte en Paraná

La joven víctima de 24 años era reconocida en el ambiente del patín artístico entrerriano. El hecho ocurrió este lunes por la tarde y es investigado por la Policía.

Este lunes por la tarde se confirmó la identidad de la mujer que perdió la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido en Paraná. Se trata de Julia Tactagi, de 24 años, quien se trasladaba en motocicleta al momento del siniestro.

Según supo AHORA, la joven es hija del dirigente gremial Martín Tactagi, actual secretario adjunto de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

El hecho tuvo lugar alrededor de las 14.30 en Avenida Almafuerte, a metros de la intersección con calle Acevedo, en la zona del ex Hipódromo. Por causas que aún se investigan, la moto que conducía Tactagi colisionó con un automóvil marca Hyundai gris. Tras la caída, fue embestida por un colectivo de la línea 4 del servicio metropolitano de transporte público conducido por un chofer de 51 años.

Personal de emergencias constató el fallecimiento en el lugar, por lo que no se realizó traslado hospitalario. Las pericias fueron llevadas adelante por la división de Accidentología Vial de la Policía Científica.

El fiscal a cargo del caso es Juan Francisco Ramírez Montrull, quien se hizo presente en el lugar y tras observar los videos captados por las cámaras de seguridad y hablar con los testigos y conductores de los vehículos dispuso que se avance en las pericias.

Todo indica que la no hay conducta imprudente por parte de los conductores que protagonizaron el lamentable hechos.