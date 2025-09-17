Alerta amarilla por tormentas y lluvias para el centro y norte entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el norte de la provincia por tormentas y lluvias que se esperan para el jueves.

Según el informe, los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Nogoyá y Villaguay serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, aunque pueden ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

Desde el área de Defensa Civil de la provincia se insta a la población a tomar precauciones, por lo que se recomienda:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.