Se realizarán las Jornadas Entrerrianas Veterinarias 2025 en Concordia

El Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos anuncia la realización de las Jornadas Entrerrianas Veterinarias 2025, un encuentro académico de alcance provincial e internacional que se desarrollará los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Concordia.

El evento congregará a médicos veterinarios y estudiantes de toda la provincia y del país, con el objetivo de enriquecer la práctica profesional a través de la actualización de conocimientos, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la comunidad veterinaria bajo el respaldo institucional.

Propuesta académica

Durante las dos jornadas se abordarán cuatro áreas claves del ejercicio veterinario con la participación de un destacado grupo de disertantes y especialistas:

Pequeños animales.

Grandes animales.

Sanidad y producción equina.

Sanidad y producción porcina.

La organización agradece el acompañamiento de importantes sponsors, cuyo apoyo permite llevar adelante estas jornadas de relevancia académica y profesional.

El sábado 20 de septiembre, como cierre, se realizará un almuerzo institucional opcional, pensado como un espacio de camaradería para consolidar vínculos entre colegas.

Inscripción y consultas

El Colegio invita a todos los profesionales que aún no se hayan inscripto a sumarse a esta propuesta.

A los correos: colmvet@gmail.com | vetiso@gmail.com

O teléfonos: 343-5164519 / 343-5055808

Sitio web: www.cmver.com.ar