Alerta por frío extremo y neblinas en Entre Ríos

El frío extremo continuará afectando este lunes a Entre Ríos y gran parte del país, aunque los pronósticos anticipan un lento aumento de las temperaturas a medida que avance la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el alerta amarillo por temperaturas extremas para toda la provincia y advirtió que las bajas marcas térmicas pueden representar un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Tras varios días de intensa ola polar, el país comienza una transición hacia condiciones más templadas. Sin embargo, las heladas seguirán siendo protagonistas durante las primeras horas del día y el ambiente continuará muy frío, con registros cercanos o inferiores a los 0 grados en buena parte del centro y norte argentino.

Neblinas y visibilidad reducida durante las mañanas

Además del frío, el ingreso paulatino de aire más húmedo favorecerá la formación de neblinas y bancos de niebla, principalmente sobre el centro y este del país.

En Entre Ríos, el SMN prevé neblinas durante la madrugada y la mañana de este lunes, con posibles reducciones de visibilidad para quienes circulen por rutas y caminos. Las autoridades recomiendan conducir con extrema precaución, utilizar luces bajas, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas mientras persistan estas condiciones.

El frío comenzará a ceder

Durante la semana predominará un sistema de altas presiones que permitirá la rotación del viento hacia el norte, favoreciendo el ingreso de aire más templado.

Como consecuencia, las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse de manera gradual y volverán a ubicarse entre los 18 y 20 grados en gran parte del centro del país, mientras que en el norte argentino incluso podrían superarse esos valores. No obstante, las mañanas seguirán siendo muy frías y todavía podrán registrarse heladas débiles en distintos sectores de la región.

Cómo estará el tiempo en Paraná

Para la capital entrerriana, el pronóstico anticipa una semana estable y sin lluvias.

Este lunes será la jornada más fría, con una temperatura mínima de -2 °C y una máxima de 13 °C. Durante la madrugada y la mañana se esperan neblinas, mientras que por la tarde predominará el cielo despejado.

El martes la temperatura oscilará entre los 0 °C y los 17 °C; el miércoles irá de 5 °C a 18 °C y el jueves se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C.

De esta manera, Paraná atravesará una semana con tiempo estable, sin precipitaciones y con un progresivo ascenso de las temperaturas durante las tardes, aunque las primeras horas de cada jornada continuarán marcadas por el frío intenso y la presencia de neblinas.