Noruega venció a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial

El seleccionado nórdico venció 2 a 1 a Brasil con un doblete de Erling Haaland y dejó afuera a uno de los grandes candidatos al título. Neymar descontó de penal en el tiempo agregado.

Noruega eliminó a Brasil del Mundial 2026 al imponerse 2 a 1 en los octavos de final y protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo. Con dos goles de Erling Haaland en el segundo tiempo, el conjunto europeo dejó en el camino a la selección dirigida por Carlo Ancelotti y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra. Diccionariosy enciclopedias

Durante gran parte del encuentro, Brasil intentó imponer condiciones, aunque no consiguió trasladar ese dominio al marcador. La Verdeamarela incluso desperdició un penal en el primer tiempo, una oportunidad que terminó pesando en el desarrollo del partido.

Noruega encontró la diferencia a los 79 minutos, cuando Erling Haaland conectó de cabeza un centro de Andreas Schjelderup y abrió el marcador.

Lejos de conformarse, el delantero volvió a aparecer a los 89 minutos. Recibió fuera del área y sacó un potente remate cruzado de zurda para establecer el 2-0, un resultado que prácticamente sentenció la clasificación de los nórdicos.

Brasil reaccionó demasiado tarde

La selección brasileña solo pudo descontar en el décimo minuto de descuento. Neymar cambió un penal por gol tras una ejecución cruzada, aunque el tanto únicamente sirvió para decorar el resultado.

De esta manera, el equipo de Carlo Ancelotti se despidió del Mundial antes de los cuartos de final y quedó eliminado en una de las grandes sorpresas de la competencia. Noruega, en cambio, confirmó su gran presente y continúa en carrera por el título. Diccionariosy enciclopedias

Ahora, el conjunto escandinavo espera por el vencedor del duelo entre México e Inglaterra, con el que disputará un lugar en las semifinales.