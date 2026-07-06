Motociclista sufrió lesiones tras chocar con un auto cuyo conductor no tenía licencia

Una motociclista fue hospitalizada tras chocar con un Ford Sierra en avenida Almafuerte y López Jordán. El conductor del auto no tenía licencia.

Una motociclista resultó herida este lunes por la mañana tras protagonizar un fuerte choque con un automóvil en la intersección de avenida Almafuerte y López Jordán, en la ciudad de Paraná. Como consecuencia del impacto, la joven fue trasladada al Hospital San Martín. Referenciageográfica

El siniestro involucró a un Ford Sierra y una motocicleta Yamaha YBRZ. Según manifestó el conductor del automóvil, circulaba por calle Mihura cuando, al llegar al cruce con avenida Almafuerte, observó dos motocicletas que transitaban por esa arteria.

Siempre de acuerdo con la versión brindada por el automovilista, logró esquivar a una de las motos, pero terminó impactando contra la segunda, que —según aseguró— habría cruzado el semáforo con la luz roja. Esta versión se contrapone con la joven de la moto, que dijo que iba con la onda verde desde Almafuerte y al momento del cruce tenía habilitado el paso.

Producto de la violencia del choque, la conductora de la moto salió despedida y cayó varios metros más adelante sobre la cinta asfáltica.

La joven permanecía consciente al momento de ser asistida por personal de emergencias y fue derivada al Hospital San Martín, donde recibió atención por una lesión en la pierna derecha.

Automovilista sin licencia de conducir

El Ford Sierra presentó importantes daños en la parte delantera, sector donde se produjo el impacto con la motocicleta. El oficial Guido Ramos de la Comisaría Tercera confirmó a Elonce que el conductor del auto no tenía licencia de conducir ni seguro, por lo que se secuestró el vehículo. Mientras que la motociclista tenía todos los papeles en regla para circular. Redesy estaciones de televisión

En el lugar trabajó personal del 911, efectivos de Seguridad Vial de la Municipalidad de Paraná y agentes de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Además, el tránsito permaneció asistido mientras se desarrollaban las pericias correspondientes. En la esquina donde ocurrió el choque, hay cámaras de vigilancia.