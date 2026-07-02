Apertura de nuevo concurso para ingresar al Poder judicial

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos convocó a un nuevo concurso abierto de oposición y antecedentes para el ingreso general al Poder Judicial, con el cargo de escribiente, destinado a cubrir las vacantes que se produzcan durante la vigencia del presente concurso en las jurisdicciones de Gualeguay y La Paz .

La convocatoria fue aprobada mediante la Resolución N.º 254/26, firmada el 30 de junio de 2026, luego de que la Dirección de Gestión Humana informara que los órdenes de mérito vigentes en ambas jurisdicciones se encuentran agotados.

La inscripción será exclusivamente online y estará habilitada desde el 27 de julio de 2026, a las 7, hasta el 5 de agosto de 2026, a las 13.

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en la página oficial del Poder Judicial de Entre Ríos y adjuntar la documentación requerida.

Entre los requisitos exigidos se encuentran ser argentino nativo o naturalizado, tener al menos 18 años, presentar DNI, título secundario o certificado analítico, certificado de antecedentes penales con una antigüedad no mayor a tres meses y una declaración jurada de no estar alcanzado por las incompatibilidades previstas en la normativa vigente.

Todas las notificaciones del proceso se realizarán por correo electrónico y que, una vez finalizada la etapa de inscripción, se comunicará la fecha y la modalidad de la Capacitación y Evaluación Virtual Obligatoria.