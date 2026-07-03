Argentina enfrenta a Cabo Verde y se define la jornada de este viernes

El Mundial 2026 tendrá este viernes los últimos tres partidos de los dieciseisavos de final. La Selección Argentina buscará el pase a octavos frente a Cabo Verde, mientras que Australia-Egipto y Colombia-Ghana completarán la programación.

La Copa del Mundo 2026 disputará este viernes 3 de julio la última jornada correspondiente a los dieciseisavos de final, antes del inicio de los octavos. La principal atracción será el compromiso de la Selección Argentina, que desde las 19 enfrentará a Cabo Verde con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia del certamen.

La programación comenzará por la tarde con el duelo entre Australia y Egipto, mientras que el cierre estará a cargo de Colombia y Ghana. Los tres encuentros serán televisados en vivo por TyC Sports.

Australia y Egipto abren la jornada

El primer encuentro del día se disputará desde las 15, cuando Australia y Egipto se enfrenten en el Dallas Stadium.

Australia llegó a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo D. En su recorrido venció a Turquía, perdió frente a Estados Unidos e igualó sin goles con Paraguay para asegurar la clasificación.

Egipto, por su parte, terminó segundo en el Grupo G detrás de Bélgica por diferencia de gol. Igualó con los europeos en el debut, venció a Nueva Zelanda y cerró la fase de grupos con un empate frente a Irán.

Ambos seleccionados buscarán conseguir por primera vez una victoria en una serie eliminatoria de un Mundial.

Argentina va por el pase a octavos

El partido más esperado de la jornada comenzará a las 19 en el Miami Stadium, donde Argentina se medirá con Cabo Verde.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni finalizó primero en el Grupo J con puntaje ideal, luego de superar a Argelia, Austria y Jordania. Ahora intentará dar el primer paso en la etapa de eliminación directa.

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo. En su primera participación mundialista logró avanzar como segundo del Grupo H, compartido con España, Uruguay y Arabia Saudita. El conjunto africano clasificó tras empatar sus tres encuentros de la fase inicial.

El ganador de este cruce se enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Australia y Egipto.

Colombia cierra la programación

La actividad concluirá desde las 22.30 con el enfrentamiento entre Colombia y Ghana, en el Kansas City Stadium.

El seleccionado colombiano mostró un buen rendimiento durante la fase de grupos y avanzó con dos triunfos y un empate, mientras que Ghana consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros tras vencer a Panamá, igualar con Inglaterra y caer frente a Croacia.

Los cafeteros buscarán ratificar su buen momento para seguir avanzando en la Copa del Mundo, mientras que el conjunto africano intentará dar una de las sorpresas de la jornada.

Partidos del Mundial 2026 de este viernes 3 de julio

15.00: Australia vs. Egipto (TyC Sports).

19.00: Argentina vs. Cabo Verde (TyC Sports).

22.30: Colombia vs. Ghana (TyC Sports).