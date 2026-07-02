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Una denuncia por usura derivó en allanamientos en una financiera y un domicilio

Una denuncia por usura derivó en allanamientos en una financiera y un domicilio

Una mujer denunció haber sido víctima de una presunta maniobra de usura y amenazas, lo que dio origen a una investigación que derivó en tres allanamientos simultáneos y el secuestro de una camioneta con pedido de captura.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Edwin Ives Bastián y se llevaron a cabo alrededor del mediodía en el marco de una causa que busca esclarecer las circunstancias en las que se habría otorgado un préstamo de dinero con intereses que, según la denuncia, aumentaron de manera desproporcionada. La denunciante también aseguró que, al dejar de cumplir con los pagos, comenzó a recibir amenazas.

Según se informó desde la Jefatura Departamental de Policía, se señaló que los allanamientos se concretaron en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Doctor Del Cerro y Villaguay, así como en una entidad financiera vinculada a la investigación.

Secuestraron una camioneta con pedido de captura judicial

Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok que registraba un pedido de secuestro vigente emitido por el Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Concordia.

Además, durante los procedimientos fueron incautados distintos elementos considerados de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con la investigación por presunta usura y amenazas.

 

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