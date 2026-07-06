Ascendió a 3.342 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela y persiste la emergencia

El Gobierno venezolano actualizó el balance de víctimas tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5. La ONU reportó desplazamientos de familias hacia otras regiones del país, mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación de cuerpos.

Los terremotos en Venezuela dejaron un nuevo saldo trágico. El Gobierno informó que la cifra de fallecidos ascendió a 3.342, mientras continúa la emergencia humanitaria en las regiones más afectadas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados hace diez días.

Además, más de 16.700 personas resultaron heridas y miles permanecen desaparecidas tras el doble terremoto que devastó principalmente la zona de La Guaira, al norte de Caracas, donde el escenario sigue marcado por la destrucción y el desplazamiento masivo de la población.

Miles de personas continúan sin hogar

La emergencia humanitaria continúa siendo de gran magnitud. Según cifras oficiales, más de 16.500 personas resultaron heridas y la cantidad de desaparecidos todavía no fue actualizada por las autoridades.

El último informe oficial indicó además que 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos transitorios, luego de perder sus viviendas como consecuencia del desastre.

La situación también generó un importante desplazamiento de personas que abandonaron las zonas devastadas en busca de refugio en otras regiones del país.

Según informó a la agencia EFE la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), numerosas familias dejaron La Guaira, el estado más afectado por el desastre, para trasladarse hacia provincias que sufrieron daños menores.

La portavoz de OCHA para Latinoamérica y el Caribe, Veronique Durroux, indicó que se registraron desplazamientos hacia los estados de Táchira y Zulia, ambos ubicados al oeste de Venezuela y limítrofes con Colombia, además de Delta Amacuro, en el este del país.

Disminuye la presencia de rescatistas internacionales

En las calles de La Guaira continúan las tareas de remoción de escombros. Decenas de máquinas pesadas trabajan para retirar toneladas de materiales y facilitar la recuperación de cuerpos entre los edificios colapsados.

Mientras avanzan esos operativos, la mayoría de los equipos internacionales de búsqueda y rescate comenzó a retirarse de Venezuela. De los 77 grupos especializados que llegaron desde 31 países, solo permanecen en el terreno 25 equipos, de acuerdo con información brindada por Sebastián Mocarquer, integrante del Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre (Undac), en declaraciones a EFE.

«A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica.

Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos», puntualizó Mocarquer.

La ONU evalúa la asistencia a los desplazados

Desde OCHA señalaron que continúan evaluando el apoyo que podrá brindarse a las personas desplazadas, en coordinación con las autoridades venezolanas y las organizaciones humanitarias que permanecen en el terreno.

La asistencia sanitaria, el suministro de alimentos, agua potable y refugio siguen siendo las principales necesidades de las miles de familias que perdieron sus hogares, mientras el país enfrenta una de las mayores emergencias humanitarias de los últimos años.