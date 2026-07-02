Alerta por frío extremo en 12 departamentos de Entre Ríos

El pronóstico anticipa que las temperaturas mínimas continuarán en descenso y para el viernes anuncian mínimas de -2 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que rige un alerta amarillo por bajas temperaturas en la provincia. Los departamentos que se verán afectados por el frío intenso son: Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Ibicuy, Gualeguay y Victoria.

Por esto, se recomienda a la población, ante temperaturas extremas de frío: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 10 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 5 grados y una máxima de 11 grados. Allí también se prevé cielo parcialmente nublado para este jueves.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 3 grados y una máxima de 8 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo algo nublado.