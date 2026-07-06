Comenzó la Feria de Vacaciones de Invierno en la Costanera de Paraná

Con más de 250 emprendedores, artesanos, gastronómicos y anticuarios, la propuesta se extenderá hasta el 20 de julio, de 10 a 21, en Puerto Nuevo.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Producción, dio inicio este viernes a la Feria de Vacaciones de Invierno, que se desarrollará hasta el 20 de julio en la costanera de la ciudad, a la altura de Puerto Nuevo. La propuesta forma parte de la política de promoción de la comercialización que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero y reúne a más de 250 espacios de trabajo, entre emprendedores, artesanos, gastronómicos y anticuarios.

La feria permanecerá abierta todos los días de 10 a 21. “Es una propuesta que tiene que ver con esta muy activa política de promoción de la comercialización que plantea la gestión de la intendenta Rosario Romero. Trabajarán más de 250 personas, entre emprendedores, artesanos, gastronómicos e, incluso, anticuarios”, señaló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante. Entre ellos se encuentran los expositores que habitualmente participan de la Feria con Historia, en Plaza Carbó.

Además, destacó que la iniciativa ofrece “un paseo al costado del río, con este escenario privilegiado que tenemos siempre en las ferias, con la posibilidad de almorzar, merendar y también cenar, dados los horarios propios de la temporada invernal”.

Bustamante remarcó que la feria “constituye un paseo muy completo y, nuevamente, una oportunidad para comprarles a emprendedores y productores locales, favoreciendo su consolidación, su crecimiento y, con ello, el desarrollo económico de la ciudad”.

Buenas expectativas entre los emprendedores

Por su parte, Micaela Burger, emprendedora de Montilla Chocolates, contó que llegó desde la provincia de San Juan con una propuesta de productos artesanales.

“Participamos en varias ferias y, como siempre, tenemos muy altas expectativas. Estamos muy emocionados de volver a Paraná y ser parte de esta hermosa feria”, expresó.

La emprendedora valoró, además, la convocatoria prevista para el receso invernal. “Es una muy buena opción para las vacaciones de invierno, donde las familias pueden venir a recorrer, disfrutar y conocer distintas propuestas”, sostuvo. En su stand ofrece chocolates, frutos secos, opciones aptas para personas con diabetes y productos libres de gluten, además de degustaciones para el público.

Una agenda que se despliega por toda la ciudad

En paralelo a la feria, en el mismo predio funcionará una muestra privada temática sobre dinosaurios. Además, durante las vacaciones de invierno la ciudad ofrecerá una amplia agenda de actividades en espacios municipales, como las propuestas del Centro Cultural Juan L. Ortiz, la feria del Parque Gazzano y distintas iniciativas organizadas por comisiones vecinales y asociaciones civiles en diferentes puntos de Paraná.

También se desarrollará una nueva edición de la Ruta del Diseño, en el marco del programa Diseña Paraná. La propuesta tendrá lugar el sábado 10 por la tarde e incluirá nueve espacios de la ciudad donde diseñadores y diseñadoras locales abrirán las puertas de sus talleres para compartir sus producciones y distintas actividades culturales. La Municipalidad, a través del área de Turismo, ofrecerá un servicio gratuito de traslado para recorrer los locales participantes.

El cronograma también incluirá propuestas especiales por el 9 de Julio y el Día del Amigo, con nuevas ediciones de Sabores de la Feria, la iniciativa que combina gastronomía y actividades culturales en los espacios feriales de la ciudad.

Desde la Subsecretaría de Producción destacaron que se trata de una agenda articulada entre el sector público y privado, pensada para que vecinos y turistas disfruten de distintas propuestas durante el receso invernal. La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de Turismo y en las redes sociales de la Municipalidad de Paraná.