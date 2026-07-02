El ingreso de la ola polar provocó nevadas en distintos puntos del país

Julio comenzó con nevadas en distintos puntos del país y temperaturas muy bajas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por frío extremo y advirtió sobre los riesgos para los grupos más vulnerables.

El ingreso de una intensa ola de frío marcó el inicio de julio con nevadas en distintos puntos de la Argentina y la vigencia de una alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires y otras 17 provincias.

Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves comenzaron a difundirse en redes sociales videos registrados por usuarios que mostraron paisajes cubiertos de nieve en diferentes regiones del país.

Las nevadas, que el miércoles ya habían alcanzado a Mendoza y San Juan, también se registraron durante la madrugada de este jueves en sectores de las sierras de Córdoba, entre ellos La Cumbrecita, Villa del Pocho y Santa Rosa de Calamuchita. El fenómeno también llegó a Tafí del Valle, en Tucumán, y, con menor intensidad, a localidades bonaerenses como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.

En tanto, en Necochea, Mar del Plata y Miramar se registró la caída de pequeñas piedras de granizo del tamaño de un grano de arroz. Al acumularse sobre el suelo, generaron un paisaje similar al de una nevada. No obstante, no se descarta que en las próximas horas también pueda registrarse nieve en esas zonas, ya que las temperaturas se ubican entre 1 y 2 grados, el umbral que favorece este tipo de chaparrones.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

El organismo indicó que este nivel de alerta puede representar un riesgo, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se prevé una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 9, con frío persistente durante toda la jornada y una sensación térmica baja, principalmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Ante estas condiciones, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa liviana, generar calor corporal mediante el movimiento, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y evitar cambios bruscos de temperatura. Además, aconsejó consumir abundante líquido, evitar las bebidas alcohólicas, no fumar en ambientes cerrados, no automedicarse ante síntomas relacionados con el frío y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.