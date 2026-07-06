El hospital San Roque incorporó tecnología para su Unidad de Urología Pediátrica

Con el objetivo de fortalecer la atención de las patologías urológicas infantiles, el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná conformó la Unidad de Urología Pediátrica e incorporó equipamiento de alta complejidad, una inversión del Ministerio de Salud de Entre Ríos que amplía la capacidad de resolución del sistema público provincial.

La nueva Unidad de Urología Pediátrica consolida un equipo especializado dentro del hospital de referencia en atención infantil de la provincia. Su puesta en funcionamiento permite brindar diagnósticos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas específicas para pacientes pediátricos, fortaleciendo la respuesta del sistema sanitario.

Como parte de este proceso, el establecimiento incorporó un ureteroscopio de alta definición, adquirido con una inversión de 18.859.000 pesos financiada por el Ministerio de Salud. El equipo posibilita realizar procedimientos de mayor complejidad con más precisión y seguridad, ampliando las alternativas terapéuticas disponibles en el hospital.

La conformación de la unidad es el resultado de un trabajo sostenido de fortalecimiento institucional que incluyó la capacitación de profesionales, el desarrollo de competencias específicas y la organización progresiva de un servicio dedicado a la atención de las patologías urológicas infantiles.

Hasta ahora, los casos que requerían intervenciones de mayor complejidad debían derivarse a centros especializados fuera de la provincia. Con el nuevo equipo y la consolidación del servicio con los cirujanos pediátricos especializados Leandro Asen y Glenda Franco, el hospital San Roque incrementa su capacidad de resolución y reduce la necesidad de esos traslados.

Este avance mejora el acceso a una atención especializada para niños y niñas de toda Entre Ríos, favoreciendo diagnósticos y tratamientos oportunos dentro de la red pública provincial y fortaleciendo la calidad de las prestaciones en un área de alta complejidad.