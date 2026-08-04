Aluani destacó la importancia de sostener el amamantamiento tras la vuelta al trabajo

En ese contexto, volvió a difundir el funcionamiento del Espacio Amigo de la Lactancia, destinado tanto a trabajadoras de la administración pública como a la comunidad en general.

La conmemoración se desarrolla del 1 al 7 de agosto, impulsada por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La edición 2026 tiene como lema: “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona”.

La iniciativa busca poner el foco en la necesidad de promover políticas públicas que faciliten la continuidad de la lactancia, especialmente durante el regreso de las madres a sus actividades laborales, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales vinculados a la salud, los derechos de las mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El mensaje de Alicia Aluani

Al referirse a la campaña, la vicegobernadora Alicia Aluani, quien además es médica pediatra, convocó a toda la sociedad a involucrarse en el acompañamiento de la lactancia materna.

«Como vicegobernadora y médica pediatra invito a toda la sociedad a comprometerse, en el ámbito que a cada uno nos toca, a acompañar la lactancia materna que tantos beneficios conlleva para mamás y bebés, en un momento que es clave para el desarrollo», expresó.

Asimismo, remarcó que desde la Vicegobernación se impulsa una política concreta para evitar que la reincorporación laboral implique la interrupción del amamantamiento o de la extracción de leche.

«En la Vicegobernación de Entre Ríos contamos con un Espacio Amigo de la Lactancia, un lugar seguro, cómodo y con todas las condiciones de higiene para acompañar a las trabajadoras y sus hijos en esta etapa», agregó.

Un espacio abierto a la comunidad

El Espacio Amigo de la Lactancia funciona en la oficina 107 de la planta baja de la Casa de Gobierno, ubicada en la intersección de Gregorio Fernández de la Puente y Santa Fe, en Paraná.

Se trata de un ambiente especialmente acondicionado para que las mujeres en período de lactancia que desempeñan tareas en Casa de Gobierno o en oficinas cercanas puedan amamantar o realizar la extracción de leche en condiciones de privacidad, comodidad e higiene.

Desde la Vicegobernación aclararon además que el espacio no está destinado únicamente al personal estatal, sino que permanece abierto a toda la comunidad que requiera hacer uso de sus instalaciones.

Las personas interesadas pueden solicitar su utilización en la oficina 94 del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, ubicada también en la planta baja de Casa de Gobierno, o comunicarse telefónicamente al (0343) 4208500, interno 1301, o mediante el correo electrónico observatoriogenerosyddhh@gmail.com. También se puede obtener más información a través del sitio oficial del Observatorio.