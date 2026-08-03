Con una amplia participación comenzaron los Juegos de la Ciudad para Personas Mayores

La Municipalidad de Paraná puso en marcha una nueva edición de los Juegos de la Ciudad para Personas Mayores, una propuesta que promueve el envejecimiento activo, la integración y el bienestar a través del deporte, la cultura y la recreación. La actividad comenzó con la disciplina newcom en el Quique Club y se extenderá hasta el 8 de septiembre con una variada agenda de competencias y encuentros.
El inicio de los juegos reunió a decenas de participantes que compartieron una jornada de deporte y compañerismo. A lo largo de las próximas semanas se desarrollarán disciplinas deportivas, intelectuales y culturales que fomentan la actividad física, la creatividad, la participación y los vínculos sociales.
«Es un mes lleno de deporte para nuestros adultos mayores. Es una iniciativa encarada íntegramente por la Municipalidad con el acompañamiento de cada institución deportiva de la ciudad. Es para que los adultos mayores se mantengan activos y mejoren su calidad de vida», expresó la directora general de Integración Social, Betiana Brunengo.
«Es importante que los adultos mayores realicen actividades y se mantengan competitivos. Es grandioso que a su edad puedan realizar un deporte», destacó Silvia Cabrera, representante del Quique Club.
Por su parte, la participante Graciela Braffa valoró la iniciativa: «Nos brinda la posibilidad de entretenernos y compartir, algo muy importante para nuestra edad. Que la Municipalidad promueva estas competencias es muy importante y, sobre todo, que perduren en el tiempo».
Con esta propuesta, la Municipalidad de Paraná continúa impulsando políticas públicas que promueven una vejez activa, saludable y participativa, generando espacios donde las personas mayores pueden encontrarse, disfrutar, fortalecer vínculos y mejorar su calidad de vida a través del deporte y la recreación.
Las competencias se desarrollarán hasta el 8 de septiembre en distintas sedes de la ciudad.
Cronograma de Actividades
Semana 1: Newcom y Orientación
-Lunes 3 de agosto (8 hs): Newcom mixto, zona de grupos — Quique Club (Alsina 653).
-Martes 4 de agosto (8 hs): Newcom mixto, zona de grupos — Quique Club (Alsina 653).
-Miércoles 5 de agosto (8 hs): Newcom mixto, cuartos y octavos de final — Quique Club (Alsina 653).
-Jueves 6 de agosto (9 hs): Newcom mixto, finales — Quique Club (Alsina 653) .
-Viernes 7 de agosto (10 hs): Orientación masculino y femenino — Parque Urquiza (Zona Anfiteatro – Costanera media).
Semana 2: Tejo y Tenis de Mesa
-Lunes 10 de agosto (8 hs): Tejo mixto — Centro de Jubilados 19 de Septiembre (Gervasio Méndez 490).
-Martes 11 de agosto (8 hs): Tejo masculino — Centro de Jubilados 19 de Septiembre (Gervasio Méndez 490).
-Miércoles 12 de agosto (8 hs): Tejo femenino — Centro de Jubilados 19 de Septiembre (Gervasio Méndez 490).
-Jueves 13 de agosto (8 hs): Tenis de mesa mixto — Tiro Federal (Ayacucho 826).
-Viernes 14 de agosto (8 hs): Tenis de mesa femenino y masculino — Tiro Federal (Ayacucho 826).
Semana 3: Truco y Golf-Croquet
-Martes 18 de agosto (9 hs): Truco mixto — Centro de Jubilados Provinciales (Pellegrini 454).
-Miércoles 19 de agosto (10 hs): Golf-croquet masculino — Club Universitario (Río Negro 550).
-Jueves 20 de agosto (10 hs): Golf-croquet femenino — Club Universitario (Río Negro 550).
-Viernes 21 de agosto (10 hs): Golf-croquet mixto — Club Universitario (Río Negro 550).
Semana 4: Bochas y Competencias Culturales
-Lunes 24 de agosto (8 hs): Bochas femeninas, zona de grupos — Tiro Federal (Ayacucho 826) .
-Martes 25 de agosto (8 hs): Bochas femeninas, finales — Tiro Federal (Ayacucho 826).
-Miércoles 26 de agosto (8 hs): Bochas masculino, zona de grupos — Tiro Federal (Ayacucho 826).
-Jueves 27 de agosto (8 hs): Bochas masculino, finales — Tiro Federal (Ayacucho 826).
-Viernes 28 de agosto (9 hs): Competencias culturales (Cuento, teatro unipersonal, canto solista, danza tradicional, tango, pintura/dibujo) — Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250).
Semana 5 y Cierre: Chin Chon, Pádel, Tenis, Natación y Ajedrez
-Martes 1° de septiembre (9 hs): Chin chon — Centro de Jubilados Provinciales (Pellegrini 454).
-Miércoles 2 de septiembre (9 hs): Pádel masculino y femenino — Terrazas Pádel (División de los Andes y Salvador Maciá).
-Jueves 3 de septiembre (10 hs): Tenis masculino y femenino — Club Atlético Estudiantes (Los Vascos 729).
-Viernes 4 de septiembre (10 hs): Natación masculina y femenina — Club Atlético Estudiantes (Los Vascos 729).
-Martes 8 de septiembre (10 hs): Ajedrez mixto — CACER (San Martín 1367).