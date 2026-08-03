Con una amplia participación comenzaron los Juegos de la Ciudad para Personas Mayores

La Municipalidad de Paraná puso en marcha una nueva edición de los Juegos de la Ciudad para Personas Mayores, una propuesta que promueve el envejecimiento activo, la integración y el bienestar a través del deporte, la cultura y la recreación. La actividad comenzó con la disciplina newcom en el Quique Club y se extenderá hasta el 8 de septiembre con una variada agenda de competencias y encuentros.

El inicio de los juegos reunió a decenas de participantes que compartieron una jornada de deporte y compañerismo. A lo largo de las próximas semanas se desarrollarán disciplinas deportivas, intelectuales y culturales que fomentan la actividad física, la creatividad, la participación y los vínculos sociales.