El Teatro 3 de Febrero presentó su agenda de agosto

El Coliseo Mayor de Paraná ofrecerá durante el mes de agosto una agenda que combinará producciones municipales, espectáculos nacionales y propuestas de artistas y elencos locales. La programación incluirá música, teatro, humor y danza, con actividades de acceso libre y funciones para todos los públicos.

Uno de los momentos destacados será la Muestra de Invierno de la Escuela Municipal de Danza, que se realizará el sábado 8 de agosto, a las 18 y a las 20. La propuesta reunirá el trabajo realizado por los estudiantes de la institución y permitirá compartir con la comunidad el proceso formativo desarrollado durante el año. La actividad será con entrada libre.

Entre los espectáculos nacionales, sobresale El Equilibrista, la multipremiada obra protagonizada por Mauricio Dayub, que llegará al teatro el viernes 14 de agosto. La pieza propone un recorrido emotivo por la memoria, los vínculos familiares y los sueños, consolidándose como una de las producciones teatrales más reconocidas de los últimos años.

Hacia el cierre del mes, el jueves 27 de agosto, se presentará la histórica murga uruguaya Falta y Resto, con Murgotán, un espectáculo que combina música, humor y crítica social, manteniendo el sello que convirtió al conjunto en uno de los máximos referentes del carnaval uruguayo.

La programación de agosto también incluirá dos nuevas fechas del ciclo municipal Música en esta Orilla, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura para promover y visibilizar la música entrerriana. El sábado 29, se presentarán Yunta Mambo, Los Riedel y Litoraleza, mientras que el domingo 30, actuarán Híbridos y Ancestros. Ambas jornadas serán con entrada libre.

Las entradas para las funciones pagas pueden adquirirse en la boletería del Teatro y, según cada espectáculo, a través de las plataformas habilitadas por las productoras.

Agenda completa

Miércoles 5

21 horas | Los Cardones | 17.º Aniversario

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $12.000

Género: Folclore – Duración: 1 hora 45 minutos.

Organizan Los Cardones y Juan Pablo Garrivali.

Jueves 6

20.30 horas | Bajo Terapia

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $15.000

Género: Comedia – Duración: 1 hora 20 minutos.

Organiza Arteatro.

Sábado 8

18 y 20 horas | Muestra de Invierno de la Escuela Municipal de Danza

Entrada libre y gratuita.

Género: Danza – Duración: 1 hora.

Organiza Escuela Municipal de Danza.

Domingo 9

20 horas | Pirulo en el Aire

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Platea y palcos: $35.000

Tertulia: $30.000

Género: Teatro de humor – Duración: 2 horas.

Organiza Sin Producciones.

Miércoles 12

10 horas | Lunática

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $5.000

Género: Teatro de papel – Duración: 45 minutos.

Organizan Teatro del Bardo y Kika Producciones.

Jueves 13

20.30 horas | Muestra de Invierno Bellydance Studio: «Back to the Present»

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada general: $15.000

Género: Danza – Duración: 2 horas.

Organiza Bellydance Studio Escuela de Danzas.

Viernes 14

21 horas | El Equilibrista

Entradas por boletería del Teatro o por Entradas Web:

Platea y palcos bajos: $45.000

Palcos altos: $40.000

Tertulia: $35.000

Género: Teatro – Duración: 1 hora 25 minutos.

Organiza El Equilibrista.

Sábado 15

21 horas | Pablo Millán & Costa: «Culpables de este humor»

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Entrada general: $25.000

Género: Humor – Duración: 2 horas.

Organiza Sin Producciones.

Domingo 16

21 horas | Trascender x Litoral Mitá

Entrada: un alimento no perecedero a beneficio de la ONG Suma de Voluntades.

Género: Música del Litoral – Duración: 2 horas.

Organiza Litoral Mitá.

Miércoles 19

20 horas | Vocal Lab: «El Show»

Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:

Platea preferencial (primeras ocho filas): $25.000

Platea general y palcos bajos: $20.000

Palcos altos (solo para alumnos): $15.000

Tertulia: $15.000

Género: Música – Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

Jueves 20

21 horas | Humorúsica presenta «Exceso en Gracias Saturadas»

Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:

Platea preferencial (primeras ocho filas): $30.000

Platea general y palcos bajos: $25.000

Palcos altos y tertulia: $20.000

Paraíso: $15.000

Género: Teatro – Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

Viernes 21

21.30 horas | 50.º Aniversario de la ATEB

Entrada libre y gratuita.

Género: Música, danza y folclore nacional – Duración: 1 hora 30 minutos.

Organiza Asociación Tradicionalista Entrerriana «De la Bajada».

Sábado 22

21 horas | Gonzalo «El Pela» Romero: «Aprendiendo a Querer-me»

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Entrada general: $30.000

Género: Charla – Duración: 1 hora 30 minutos.

Organiza Sin Producciones.

Domingo 23

20 horas | EJAD – Espectáculo de Danzas Israelíes

Entradas:

General: $18.000

Anticipadas: $15.000 (hasta el viernes 14 de agosto)

Género: Bailes israelíes – Duración: 2 horas.

Organiza Asociación Israelita de Paraná.

Jueves 27

21 horas | Falta y Resto presentan «Murgotan»

Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:

Platea preferencial (primeras ocho filas): $70.000

Platea general y palcos bajos: $60.000

Palcos altos: $50.000

Tertulia: $45.000

Género: Música – Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

Viernes 28

20.30 horas | Soda Electro Sinfónico Coral

Entradas por boletería del Teatro o por Ticketway:

Platea y palcos bajos: $35.000

Palcos altos: $30.000

Tertulia: $25.000

Género: Musical – Duración: 2 horas.

Organiza New Beats – Alejandro Bianchi y Juan Pablo Trotta.

Sábado 29

20 horas | Música en esta Orilla: Yunta Mambo, Los Riedel y Litoraleza

Entrada libre y gratuita.

Organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

Domingo 30

20 horas | Música en esta Orilla: Híbridos y Ancestros

Entrada libre y gratuita.

Organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.