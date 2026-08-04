Comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Paraná desarrollarán durante agosto charlas, talleres y espacios de consejería. El objetivo es acompañar a las familias durante el embarazo, el parto y la crianza. Este lunes comenzaron en el CAPS La Milagrosa.

Las actividades son en el marco de las políticas de cuidado integral impulsadas por la gestión de la intendenta Rosario Romero. La Secretaría de Salud de la Municipalidad “puso en marcha un conjunto de actividades destinadas a promover la lactancia materna, acompañar a las personas gestantes y fortalecer los vínculos familiares durante el puerperio”, informó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

La funcionaria comunicó que se despliegan en distintos CAPS de la ciudad, con dispositivos grupales, charlas informativas y espacios de consulta abierta. El 26 de agosto se realizará una jornada de concientización y promoción de la lactancia materna en el centro de la ciudad.

En el CAPS La Milagrosa (Francia y Las Magnolias) se despliega una serie de actividades para gestantes y puérperas bajo el título «Preparándonos para una lactancia exitosa». El lunes 3 de agosto funcionó un consultorio abierto de lactancia a cargo de la licenciada en Obstetricia Anahí Toso; el martes 4, también las 9 horas, se desarrolla el espacio «Mitos y verdades: la importancia de la nutrición durante la lactancia»; y el miércoles 5, también a las 9, se habilitará un espacio de preguntas sobre lactancia.

La propuesta se replica con distintas modalidades en otros CAPS de la ciudad. En el centro de salud Toma Nueva (Calle El viraró sin número) se realizará el lunes 10 de agosto, a las 10 horas, la charla «Lactancia vincular», destinada a la comunidad en general, embarazadas y familias, en la sala de espera del centro, a cargo de los equipos de pediatría, psicología y nutrición.

Por su parte, el CAPS Arturo Illia (Provincias Unidas 345) realizará el martes 4 de agosto una charla informativa, con horario a confirmar, mientras que en el CAPS San Martín (Ameghino al final) la actividad se llevará a cabo el jueves 13 de agosto, a cargo de la doctora Yanina Pross, con horario a confirmar.

Espacio de Acompañamiento Integral a la Gestación y el Puerperio

Por otro lado, del 10 al 14 de agosto, el CAPS Papa Francisco (Calle 1346 s/n) pondrá en marcha el proyecto institucional “Espacio de Acompañamiento Integral a la Gestación y el Puerperio”, un dispositivo situado y comunitario orientado a fortalecer el vínculo temprano y brindar contención a las personas gestantes del Área Programática.

La subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, señaló que la iniciativa surgió “a partir de una problemática detectada en el territorio: un alto índice de personas que atraviesan la gestación y el puerperio a edades muy tempranas, muchas veces sin redes de apoyo afectivo o referentes de cuidado estables”.

El espacio será coordinado de manera intersectorial por el Servicio de Trabajo Social, en articulación interdisciplinaria con las áreas de Ginecología, Obstetricia, Odontología y Nutrición, con el propósito de abordar la salud desde una perspectiva integral y de promoción de derechos.