Culminaron las tareas de mantenimiento en el centro de distribución de agua potable Ejército

Se completó el relevamiento técnico, la limpieza y desinfección de las dos semicisternas que conjuntamente almacenan 4.500 metros cúbicos de agua potable.

Producto del relevamiento, fue posible verificar el estado estructural de la cisterna ubicada en calle General Espejo, comprobar su funcionamiento electromecánico, realizar acciones de limpieza y desinfección.

Con información actualizada y analizada por profesionales técnicos, se diseñará el plan para las futuras tareas de mantenimiento preventivo específico de este centro.

El Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable fue el primer instrumento para fijar la política de objetivos y metas de mejora del servicio. Producto de los diagnósticos y actualizaciones realizados en las primeras etapas del plan, se observó la necesidad de fortalecer equipos de trabajo para realizar mantenimientos de magnitud mínimos necesarios. Por ello, se fijó esta meta como un proceso integral en el que equipos operativos, logísticos y técnicos trabajan coordinadamente para generar conocimiento y entrenarse en futuras intervenciones planificadas.

El resultado de la tarea fue positivo: se observó buen estado estructural, pocas y menores acciones correctivas necesarias -compatibles con la edad de la obra-, certeza para las acciones preventivas que, a futuro, serán necesarias. El resultado mayor, no obstante, es la creación de un protocolo de actuación para los equipos de trabajo y una correcta gestión de los riesgos de la actividad.

Similares intervenciones se desarrollarán en los centros de distribución Ramírez, Lola Mora y Parque del Lago, en el marco de este programa que lleva adelante la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental del municipio.

Garantizar la confiabilidad operativa del sistema de almacenamiento y de administración del abastecimiento de agua potable, la sustentabilidad de la infraestructura sanitaria, y el monitoreo y la mejora continua del servicio público es el horizonte de trabajo.