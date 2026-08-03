Saldo favorable de la feria de vacaciones de invierno en Paraná

De acuerdo al relevamiento efectuado por el Municipio en base a una encuesta a emprendedores, artesanos y food-trucks, la Feria de Vacaciones de Invierno, edición 2026, tuvo como fechas claves los tres primeros fines de semana de julio y el feriado del 9 y alcanzó resultados satisfactorios en términos económicos.

El relevamiento fue realizado por la Subsecretaría de Producción. Considerando los 250 feriantes y el total de los días de la feria, se alcanzó un movimiento económico de más de seiscientos millones de pesos ($ 602.083.333). A su vez, se estimó que unos 110 mil visitantes participaron de la feria en el lapso en cuestión (recuérdese que una persona puede visitar la feria más de una vez).

Por otra parte, de acuerdo al relevamiento, respecto del destino de las ventas, se verificó que el 33% de los feriantes vendió más a turistas/excursionistas, lo que evidencia un impacto neto positivo en materia de ingreso de recursos. Otro dato relevante que surge del estudio es que el día 9/7 fue el de mayores ventas.

Al referirse a los resultados del relevamiento, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que “la información obtenida confirma el aporte de la feria al movimiento económico de la ciudad y refleja el valor del trabajo articulado entre el sector público y los emprendedores”.

Asimismo, señaló que “la realización sistemática de estos relevamientos permite contar con información objetiva para evaluar cada edición, identificar oportunidades de mejora y orientar futuras políticas de promoción del sector”. Finalmente, Bustamante agradeció la colaboración de los feriantes que participaron de la encuesta.