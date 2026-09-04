Encuentro de Ceramistas: talleres, charlas y la construcción colectiva de un horno cerámico

El Primer Encuentro Regional de Ceramistas en Paraná reunirá este viernes y sábado a más de 120 participantes con talleres, charlas, demostraciones, música, propuestas infantiles y la construcción de un horno comunitario. La actividad se desarrollará en el Complejo Comunitario de barrio Mitre desde las 9.

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Paraná, el Complejo Comunitario de barrio Mitre y el Movimiento Hornos Sin Fronteras. El eje central será la construcción colectiva de un horno cerámico a leña, una experiencia práctica a cargo de integrantes del movimiento.

A lo largo de las dos jornadas, quienes participen podrán conocer materiales, técnicas constructivas, principios de circulación del calor y tiraje, condiciones de seguridad y aspectos vinculados a su posterior utilización. El horno quedará como infraestructura disponible para futuras actividades y como herramienta para proyectos artesanales, culturales y productivos del espacio comunitario.

“Es un trabajo con la comunidad, con distintos sectores del ambiente artístico, así que estamos muy contentos desde la Municipalidad de trabajar mancomunadamente y transversalmente con las distintas áreas. Principalmente con distintos sectores de la comunidad como nos pide siempre la intendenta Rosario Romero, de ser un Estado facilitador, un Estado que se brinda a la comunidad para trabajar todo este tipo de actividades que son muy importantes para la cultura y para la identidad”, remarcó el coordinador de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Matías Dassetto.

La propuesta busca recuperar y poner en valor los vínculos históricos de Paraná con el barro, los minerales, los oficios y la producción, entendiendo a la cerámica como una práctica que articula territorio, trabajo, cultura y comunidad.

En referencia a ello, el director del Complejo Comunitario de barrio Mitre, Rómulo Vidal, destacó que “hace mucho tiempo que Paraná no contaba con estos espacios de encuentros, por ello invitamos a la comunidad para que se acerque, conozca de qué se trata esto, de un horno cerámico, qué es esto de transformar el barro en una pieza artesanal, en una pieza artística”. También señaló que “van a ser dos jornadas muy intensas, agradecemos a la Municipalidad que nos propuso tener este emplazamiento del horno comunitario acá y a toda la comunidad de ceramistas que han respondido maravillosamente a la convocatoria”.

Talleres y charlas

La programación incluye talleres de Rakú y Engobe, a cargo de Natalia Lucioni; Cerámica Chaná, coordinado por Adriana Lara Beltzer; modelado de utilitarios y platos inspirados en los irupés del Paraná, a cargo de Irene Cabrol; y una demostración de torno alfarero, coordinada por Bárbara Torres y Uriel Franco. Además, habrá una propuesta especialmente destinada a las infancias, que combinará arcillas y elementos naturales y estará a cargo de Alejandra Franco y Uriel Franco.

Asimismo, este viernes a las 18, se realizará el conversatorio “El barro cuenta nuestra historia: Patrimonio, Territorio y Comunidad”, un espacio de intercambio para recuperar y poner en diálogo saberes, experiencias e historias vinculadas a la cerámica y su relación con el territorio. Participarán especialistas y referentes de la cultura local y regional, quienes abordarán la identidad, el patrimonio, la geología y la transmisión de saberes a través del barro.

El viernes por la noche se realizará una peña musical; mientras que el sábado, de 10 a 18 horas, tendrá lugar una feria y muestra de ceramistas de la región, donde se podrán conocer y adquirir producciones y acercarse a los procesos y saberes que forman parte del oficio.

Cronograma de actividades

Viernes 4 de septiembre

9: Inicio de la construcción del horno comunitario.

9 a 12 y 15 a 17: Taller de Rakú.

9:30 a 13: Taller de Cerámica Chaná.

10 a 12: Taller de Modelado en Utilitarios / Platos Irupés del Paraná.

15 a 17:30: Demostración de torno alfarero.

18: Conversatorio “El barro cuenta nuestra historia”.

20:30 a 0: Noche de Encuentro / Peña musical.

Sábado 5 de septiembre

9: Continuación de la construcción del horno comunitario.

10 a 18: Muestra y feria de ceramistas de la región.

10 a 13 y 15 a 17: Taller de Engobe, estilo Artemio Alisio.

10 a 13: Continuación del Taller de Cerámica Chaná.

10 a 12: Continuación del Taller de Modelado – Utilitarios.

15: Taller de Cerámica para las Infancias (de 6 a 12 años, con acceso libre y gratuito).

20: Cierre del encuentro.