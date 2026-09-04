Colapinto aprovechó las mejoras en su Alpine y terminó 9° en la primera práctica del GP de Italia

El piloto argentino estrenó las mejoras en su auto y superó a Paul Aron, que reemplazó a Pierre Gasly. A partir de las 11 horas tendrá la segunda sesión de práctica.

Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. El piloto argentino tendrá ocho mejoras en su monoplaza.

Paul Aron ocupó el lugar de Pierre Gasly en la primera práctica libre de este viernes que comenzó a las 7.30 (hora de la Argentina).

La actividad continuará con la segunda prueba libre a partir de las 11 (hora de la Argentina). Los entrenamientos, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo a través de ESPN, Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1.