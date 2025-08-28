Anuncian hasta 24°C este jueves en Entre Ríos

El pronóstico indica buen tiempo para este jueves, pero hacia el fin de semana confirman la llegada de la «tormenta de Santa Rosa».

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este jueves 28 de agosto se presentará con buen tiempo en Entre Ríos. El día comenzará despejado y a la tarde noche podría haber un leve aumento de la nubosidad.

El día además será otra vez primaveral, con temperaturas mínimas promedio de 9 grados y máximas que podrían ubicarse entre los 22 y 23 grados, dependiendo de las zonas en la provincia.

El pronóstico confirma que las condiciones tenderán a desmejorar el fin de semana. Para el sábado y domingo se anuncian lluvias y tormentas aisladas, en coincidencia con la llegada del fenómeno de la “tormenta de Santa Rosa”.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves 28 de agosto

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. En la capital y alrededores se espera un cielo entre despejado y parcialmente nublado durante el día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 9 grados y una máxima de 24 grados. En estas ciudades también se anuncia despejado de mañana, algo nublado de tarde y parcialmente nublado de noche.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados. En estas localidades se prevé una leve nubosidad en aumento hacia la tarde noche.

En Gualeguay y Victoria se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 23 grados. El día comenzará despejado, continuará algo nublado de tarde y finalizará parcialmente nublado.