Anuncian una semana con buen tiempo antes de la tormenta de Santa Rosa a Entre Ríos

El pronóstico extendido informa que de lunes a viernes habrá buen tiempo en la provincia, pero luego llegarían las inestabilidades.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que esta semana se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. De lunes a viernes, se aguardan jornadas casi primaverales.

Las temperaturas mínimas oscilarán en promedio entre los 8 y 11 grados, mientras las máximas superarán los 20 grados, llegando a alcanzar en ocasiones hasta los 24 grados.

Este lunes y martes se presentarán con cielo despejado. A partir del miércoles llegaría una leve nubosidad que continuaría el jueves parcialmente nublado. El viernes seguiría mayormennte nublado.

Cuándo llega la tormenta Santa Rosa 2025

En coincidencia con la fecha que indica la tradición, el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de agosto volverían las inestabilidades a la provincia.

Se anticipan lluvias y tormentas aisladas para ambas jornadas, con un cambio también en las temperaturas.