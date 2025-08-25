Obras en la red de agua afectarán el servicio este lunes en Paraná

La Municipalidad informó que una intervención en la red de agua potable de calle 3 de Febrero podrá generar baja presión o falta de suministro en algunas zonas de la ciudad.

El Municipio de Paraná informó que este lunes por la mañana ejecuta una serie de trabajos de verificación, mantenimiento y reparación de una cañería distribuidora de 250 milímetros en inmediaciones de calle Pérez Colman.

Debido a esta intervención se podría registrar baja presión o falta de suministro en algunos sectores del área urbana comprendida al oeste de avenida Francisco Ramírez, desde calle Colón hasta San Luis, hacia la costa del río Paraná, que comprende incluso a los barrios Macarone y El Morro.

También se afectará hacia el este de avenida Ramírez, desde Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, abarcando las jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.

Se estima que la labor se extenderá hasta el mediodía aproximadamente. Luego, gradual y progresivamente se irá restableciendo la normal prestación del servicio, anticipó el gobierno municipal.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de esas zonas que realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reservas domiciliarios, que ante estas circunstancias permiten contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

La labor está a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.