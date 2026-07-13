La Selección argentina tendrá su última práctica en Kansas antes de viajar a Atlanta para enfrentar a Inglaterra

La Albiceleste realizará este lunes su última práctica en Kansas y luego viajará a Atlanta, donde completará la preparación para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina llevará adelante este lunes su último entrenamiento en Kansas, la ciudad elegida por la AFA como base durante todo el Mundial 2026. La práctica comenzará a las 11:15 (hora local), 13:15 de la Argentina, y marcará el cierre de la estadía del plantel antes de emprender el viaje hacia Atlanta, sede de la semifinal frente a Inglaterra.

Tras la victoria en los cuartos de final, el domingo el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni dispuso una jornada enfocada en tareas de recuperación para los futbolistas que sumaron más minutos. En la práctica de este lunes, en cambio, está previsto que comiencen los primeros trabajos tácticos con el objetivo de preparar el encuentro que definirá a uno de los finalistas del torneo.

Una vez finalizado el entrenamiento, la delegación partirá rumbo a Atlanta, donde realizará una última práctica el martes para ultimar detalles antes del compromiso ante el seleccionado inglés. Allí, Scaloni terminará de definir el equipo y la estrategia con la que Argentina buscará un lugar en la final del Mundial.