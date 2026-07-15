La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni buscará meterse en la definición del Mundial ante Inglaterra. España ya espera en la final tras eliminar a Francia.

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026 con el objetivo de conseguir el pase a una nueva final. El encuentro se disputará desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá al rival de España en la gran definición.