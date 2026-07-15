La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni buscará meterse en la definición del Mundial ante Inglaterra. España ya espera en la final tras eliminar a Francia.
La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026 con el objetivo de conseguir el pase a una nueva final. El encuentro se disputará desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá al rival de España en la gran definición.
El entrenador Lionel Scaloni dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones respecto al equipo que venció a Suiza en los cuartos de final. Durante la última práctica repartió pecheras entre los habituales titulares y algunos futbolistas que pelean por un lugar en el once inicial, por lo que la formación recién se confirmará horas antes del partido.
El ganador del cruce entre la Albiceleste e Inglaterra se medirá con España en la final del certamen. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente consiguió la clasificación tras imponerse por 2-0 sobre Francia, por lo que espera rival para la definición del Mundial.