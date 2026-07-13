Cómo quedaron las semifinales del Mundial 2026

Tras eliminar a Suiza en tiempo suplementario, la Selección argentina jugará ante Inglaterra el miércoles 15 de julio, desde las 16, en Atlanta. Francia y España definirán el otro finalista un día antes.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 luego de superar 3 a 1 a Suiza en tiempo suplementario. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará un lugar en la gran final frente al seleccionado inglés, que previamente eliminó a Noruega en un encuentro muy disputado para convertirse en el último clasificado entre los cuatro mejores del torneo.

La otra semifinal

El primer finalista surgirá del duelo entre Francia y España, que se enfrentarán el martes 14 de julio en el Dallas Stadium.

Ambas selecciones llegan como candidatas al título. Francia intentará alcanzar la quinta final mundialista de su historia, mientras que España buscará disputar el partido decisivo por segunda vez, luego de consagrarse campeona en Sudáfrica 2010. Recursosen idiomas extranjeros

El camino hacia el título

Después de las semifinales, el calendario del Mundial 2026 tendrá dos partidos más.

El encuentro por el tercer puesto se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium, mientras que la gran final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium, de la sede Nueva York/Nueva Jersey.

Argentina, otra vez entre los cuatro mejores

Con esta clasificación, la Albiceleste alcanzó su tercera semifinal en las últimas cuatro Copas del Mundo, consolidando un ciclo de protagonismo sostenido en la máxima competencia internacional. Recursosen idiomas extranjeros

Argentina fue campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022. Además, disputó la final de Brasil 2014, luego de eliminar a Países Bajos por penales en semifinales, aunque cayó frente a Alemania en el partido decisivo.

En Qatar 2022, el seleccionado nacional goleó a Croacia en semifinales y posteriormente conquistó su tercera estrella al vencer a Francia en una histórica definición por penales.

Por su parte, Inglaterra intentará regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966, cuando obtuvo el único título de su historia como anfitrión del certamen.

El cuadro de las semifinales

–Martes 14 de julio a las 16: Francia vs. España (Dallas Stadium).

–Miércoles 15 de julio, a las 16: Argentina vs. Inglaterra (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Referenciageográfica

-Sábado 18 de julio, a las 18: Partido por el tercer puesto (Miami Stadium).

-Domingo 19 de julio, a las 16: Final del Mundial 2026 (MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey).