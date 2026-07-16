El Museo Casa de Gobierno recibirá a las infancias con un taller lúdico sobre granaderos

Guardianes de la Patria se titula la propuesta gratuita organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para este receso invernal en la capital provincial. La actividad tiene como objetivo acercar la historia argentina de una manera creativa a las y los más chicos, quienes podrán confeccionar sus propias pecheras tradicionales con el acompañamiento de la asociación sanmartiniana Tambor de la Libertad.

La iniciativa cultural se desarrollará con acceso libre y gratuito en las instalaciones del Museo Casa de Gobierno, ubicado en la intersección de las calles Córdoba y México de Paraná. Las jornadas didácticas se llevarán a cabo durante los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio. Debido a que el espacio físico de las salas es acotado, los organizadores indicaron que la propuesta requiere de una inscripción previa obligatoria para poder participar de los diferentes módulos.

Bajo el nombre de Guardianes de la Patria, el taller está pensado para que las y los gurises entrerrianos experimenten el proceso de armado de los uniformes históricos de la época de la independencia. Esta labor manual y recreativa busca sembrar el interés por los próceres de la patria a través del juego y el arte. Para lograr una recreación fiel y enriquecer la experiencia de aprendizaje, los coordinadores del museo trabajarán de forma articulada con los miembros de la asociación sanmartiniana Tambor de la Libertad.

La agenda de encuentros se distribuyó en distintas opciones horarias para facilitar la concurrencia de las familias durante las vacaciones de invierno. De esta manera, el jueves 16 de julio la actividad se dictará de 14 a 16, el viernes 17 de julio el turno será por la mañana de 10.30 a 12.30, mientras que el sábado 18 de julio se dispondrá de un doble turno que funcionará de 10 a 12 y de 14 a 16.

Con el objetivo de garantizar la comodidad de quienes asistan y la atención personalizada de los talleristas, el cupo de participación fue limitado a un máximo de 25 integrantes por cada jornada establecida. Las familias interesadas en asegurar un lugar para las y los niños deberán ponerse en contacto con la administración del museo mediante un mensaje de WhatsApp a la línea telefónica de atención al ciudadano 3434696927, donde recibirán la confirmación de la reserva.