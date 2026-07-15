España derrotó a Francia y clasificó a la final del Mundial 2026

La Roja le ganó 2-0 a Les Bleus gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro y jugará la segunda definición de su historia en la Copa del Mundo

La Selección de España fue completamente superior a Francia a partir de quitarle la pelota y se impuso por 2-0, para clasificar a la final del Mundial 2026.

El conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el tanto de penal del delantero Mikel Oyarzabal, y sentenció el triunfo a los 12 del complemento, mediante el disparo del lateral Pedro Porro.

Con el triunfo, España clasificó a la segunda final de su historia, luego de haber ganado la única que disputó en Sudáfrica 2010, y condenó al elenco francés a jugar el partido por el tercer puesto.

La gran final de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos se disputará el domingo 19 de julio a las 16 en el estadio MetLife de Nueva York, con los españoles esperando rival entre Argentina e Inglaterra, que se medirán este miércoles 15 a las 16 (ambos en horario argentino).