Falleció Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate en Paraná

El artista tenía 90 años. Dedicó gran parte de su vida a difundir el significado histórico y cultural del mate, al punto tal de crear el Museo del Mate.

Falleció el artista paranaense Francisco Scutella, creador del emblemático monumento “Mate Criollo Universal” y fundador del Museo del Mate. Tenía 90 años. La noticia generó profundo pesar en la comunidad de la capital entrerriana, en especial en el ambiente cultural.

Scutella fue un impulsor incansable de la cultura matera y dedicó gran parte de su vida a difundir el significado histórico y cultural del mate, una de las costumbres más arraigadas de la región. Su obra más reconocida, el Monumento al Mate, emplazado en avenida Laurencena, casi Soller, se convirtió con el paso de los años en uno de los símbolos más representativos de Paraná y en un punto de referencia para vecinos y visitantes.

Además de esa imponente creación, fue el fundador del Museo del Mate, un espacio destinado a preservar y difundir la historia de esta tradicional infusión que identifica a los argentinos y, especialmente, a los entrerrianos.

(Ahora)