El río llegó a 3 metros de altura en Paraná

El Paraná se mantiene en aguas medias a la altura del puerto de la capital entrerriana. El detalle de las alturas en otros puertos entrerrianos y cuáles son las proyecciones para el curso de agua.

El río Paraná llegó a los tres metros de altura este martes en el puerto de la capital entrerriana; de acuerdo a los datos de Prefectura, el curso de agua se mantiene en crecimiento y registra 38 centímetros más en relación a la medición de la semana pasada.

Según los últimos registros hidrométricos oficiales, el río -a la altura del puerto de Paraná- se mantiene muy por debajo de las marcas de alerta (4,70 metros) y evacuación (5 metros).

En el noroeste entrerriano, en La Paz, el río Paraná llegó a 4,14 metros de altura, arriba de su límite de aguas medias (3,77 metros) establecidos como promedio de julio entre 1991 y 2024. Y en Hernandarias, el curso de agua registra 3,51 metros, en baja.

Donde también se registró una suba de la altura del río durante los últimos días fue en el puerto de Diamante, más al sur de la costa entrerriana. Allí el río tiene un nivel de 3,38 metros y creció dos centímetros en relación a la última medición de ayer; también por encima de los 5,30 metros del límite de alerta y de los 5,50 metros que obligan a la evacuación.

Por otro lado, en Victoria, el río Paraná se encuentra con 3,26 metros y se mantiene estacionario con una altura alejada del nivel de alerta (4,60 metros) y del nivel de evacuación (4,90 metros).

Proyecciones

De acuerdo al reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata que diagrama el Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná en el tramo comprendido entre Corrientes y La Paz continúa en tránsito de una onda de crecida ordinaria, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá (por efecto del tránsito de onda del río Iguazú, en combinación con incremento de aporte en ruta en la cuenca propia de Yacyretá) y la atenuación de la fase de descenso del río Paraguay (en asociación al último repunte del aporte en ruta por margen izquierda).

“Actualmente, persiste el desarrollo de la fase de descenso en aguas medias en las secciones superiores, mientras que La Paz se observa oscilante en punta en aguas medias, en fase de culminación”, indica el informe.

A corto plazo, se espera la imposición de la fase de descenso en todo el tramo, sosteniendo los valores diarios en aguas medias, en sintonía con el patrón actual en la descarga de Yacyretá. En plazo extendido, se prevé impacto sobre los mínimos semanales, posiblemente con mayor permanencia en aguas medias bajas o medias.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná – Rosario, se observa oscilante en punta en aguas medias (aguas medias bajas/medias en las secciones inferiores), iniciando la culminación del tránsito de onda en curso.

A corto plazo, se prevé que persista en fase de culminación y luego se imponga tendencia de descenso, en sintonía con el patrón actual aguas arriba.

Hacia plazo extendido, todavía es probable que persista oscilante en aguas medias bajas/medias.