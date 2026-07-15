Entre Ríos incorporó equipamientos tecnológicos para la emisión del nuevo DNI

Se trata de una inversión de 35 millones de pesos realizadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), con el objetivo de descentralizar el acceso a las tecnologías de identificación más seguras del mundo y acercar el Estado a los ciudadanos, facilitando que puedan realizar sus gestiones de forma rápida y sin necesidad de grandes traslados.

«Esto es parte del proceso de modernización y digitalización del Estado provincial, en este caso del Registro Civil. A partir de las gestiones realizadas por el director, Luciano Fettolini ante el Renaper, hemos podido obtener 15 equipamientos nuevos de última generación para ser distribuidos en las distintas oficinas de la Provincia», explicó el secretario de Justicia, Julián Maneiro.

Los nuevos dispositivos serán destinados por el Registro Civil de Entre Ríos a las oficinas registrales que tienen una mayor demanda y que no cuentan, actualmente, con tecnología aplicada para este sistema. En este sentido, los equipos serán enviados a la ciudad de Chajarí, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Hasenkamp, Santa Elena, Valle María, Villaguay, Cerrito, hospital de Concordia, Escuela Hogar, hospital de Gualeguay, Urdinarrain, Viale, María Grande y Bovril.

«Si bien hace ya varios años que se realiza de forma digital el DNI, con toma de huella, fotos y demás, ahora se incorpora la información biométrica lo que le da mayor seguridad al documento», sostuvo el funcionario.

Con una fuerte impronta de inclusión y asistencia en la primera infancia y sectores vulnerables, la instalación de estos equipos informáticos en efectores de salud (como el hospital de Concordia y el hospital de Gualeguay) asegurará que los recién nacidos y pacientes puedan registrar su identidad bajo las máximas normativas de seguridad digital desde el primer momento.

Sobre el nuevo DNI electrónico

La nueva versión de la credencial nacional marca un salto histórico en materia de seguridad civil. El documento es impreso en láser sobre capas de policarbonato, un material altamente resistente y duradero que impide raspaduras o alteraciones físicas.

Entre sus principales características técnicas e internacionales resaltan el chip electrónico de lectura sin contacto, un código QR de validación y las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional de Naciones Unidas.