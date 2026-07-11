Argentina vs Suiza: la probable formación de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni mantiene dos incógnitas en el 11 titular. El partido será este sábado a las 22:00 (hora argentina).

La Selección Argentina volverá a salir a la cancha hoy, desde las 22, cuando enfrente a Suiza en el Kansas City Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador del encuentro obtendrá el pasaje a las semifinales de la Copa del Mundo y enfrentará al vencedor del duelo entre Noruega e Inglaterra.

Cómo formará Scaloni

En el arco estará Emiliano “Dibu” Martínez, quien buscará ganar confianza luego de su discreta actuación ante Egipto.

La defensa, por su parte, contará con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, mientras que la zaga central estará integrada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La primera incógnita aparece en el lateral derecho, ya que todavía no está confirmado si el titular será Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, aunque este último tiene más chances de estar desde el inicio.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, Leandro Paredes, quien tuvo un quite consagratorio ante Egipto, será el 5. Un poco más adelantados estarán Enzo Fernández y Rodrigo de Paul, mientras que solo resta por definir un lugar entre Alexis Mac Allister y Nicolás González, dos jugadores con características muy diferentes.

Finalmente, en la delantera dirán presente Julián Álvarez y Lionel Messi, que a sus 39 años está teniendo el mejor Mundial de su carrera.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.