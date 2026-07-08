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Paritarias: Docentes rechazaron la nueva oferta del gobierno

Paritarias: Docentes rechazaron la nueva oferta del gobierno

Desde la Provincia indicaron que la propuesta fue superadora en relación a la última, pero que no alcanzó para llegar a un acuerdo

Los gremios docentes de Entre Ríos rechazaron este miércoles una nueva oferta salarial realizada por el gobierno en paritarias. Luego de la instancia, que tuvo lugar en la Secretaría de Trabajo, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, confirmó que la Casa Gris mejoró su oferta a los gremios respecto de lo ofrecido el lunes, pero que resultó insuficiente para llegar a un acuerdo.

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