Bélgica y España definen este viernes al segundo semifinalista del Mundial

España y Bélgica se enfrentarán este viernes desde las 16 por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a las semifinales en un duelo que reunirá a dos seleccionados con aspiraciones históricas.

El Mundial 2026 continuará este viernes 10 de julio con el segundo encuentro de los cuartos de final. Desde las 16 (hora argentina), España y Bélgica se medirán en el Los Ángeles Stadium, de Inglewood, en busca de un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del certamen. El partido podrá verse en vivo por D Sports.

España llega como uno de los candidatos

El seleccionado español dejó atrás un comienzo discreto con el empate sin goles frente a Cabo Verde y luego se consolidó como líder del Grupo H tras vencer 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay.

En la fase eliminatoria mantuvo su crecimiento. Primero goleó 3-0 a Austria y luego superó a Portugal por 1-0 en un duelo muy equilibrado. El gol de la clasificación llegó en los minutos finales gracias a una definición de Mikel Merino, tras una asistencia de Ferrán Torres.

Con Mikel Oyarzabal como máximo goleador del equipo, con cuatro tantos, y a la espera de la mejor versión de Lamine Yamal, la Roja buscará alcanzar las semifinales del Mundial por segunda vez en su historia.

Bélgica quiere repetir la campaña de 2018

El conjunto belga tuvo un recorrido más complejo. Debutó con un empate 1-1 frente a Egipto, luego igualó 0-0 con Irán y cerró la fase de grupos con una contundente victoria 5-1 sobre Nueva Zelanda para quedarse con el primer puesto del Grupo G.

En dieciseisavos de final protagonizó una de las remontadas más destacadas del torneo. Perdía 2-0 ante Senegal hasta los 86 minutos, cuando Romelu Lukaku descontó. Poco después, Youri Tielemans igualó el marcador y, ya en el alargue, convirtió de penal el 3-2 definitivo.

En los octavos de final, Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos en un encuentro marcado por la polémica anulación de una tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Un lugar entre los cuatro mejores

El vencedor del duelo avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y quedará a dos partidos del título. España intentará confirmar su condición de candidata, mientras que Bélgica buscará igualar su mejor actuación reciente y volver a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta.

Partido de hoy – Cuartos de final

España vs. Bélgica Hora: 16 (Argentina) Estadio: Los Ángeles Stadium (Inglewood) Transmite: D Sports