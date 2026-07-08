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El Programa Todas las Voces celebró 30 años de historia y de canto colectivo

El Programa Todas las Voces celebró 30 años de historia y de canto colectivo

El programa Todas las Voces de Paraná conmemoró tres décadas con un acto en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Se reconoció a quienes impulsaron el proyecto y se destacó el trabajo de quienes se suman a la actividad coral para llegar a distintos barrios de la capital entrerriana.

La ceremonia reunió a coreutas, exdirectores, autoridades municipales y vecinos para homenajear a quienes hicieron posible el crecimiento del espacio artístico de Paraná.

Se entregaron reconocimientos a los impulsores del proyecto, creado en 1996 por iniciativa de Jorge Leyes y dirigido durante más de dos décadas por Malena Caraffa. También, se desplegaron con un repertorio reconocido a nivel nacional e internacional, pero con raíces paranaenses.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, Rubén Clavenzani, destacó la continuidad de una propuesta que “prestigia a todos los entrerrianos y la región”. En ese sentido, remarcó que se trata de un coro que viene desarrollando “un amplio repertorio”.

El programa está integrado por el Coro de la Ciudad (55 coreutas) y el Taller de Canto Comunitario (75 participantes). El director Eliseo Almada explicó que uno de los principales objetivos es llevar “la voz coral a plazas, barrios e instituciones” de la ciudad. En ese sentido, sostuvo que el trabajo cotidiano consiste en acercar el coro a distintos espacios comunitarios, y valoró el acompañamiento de las políticas culturales municipales para sostener esa tarea.

Encuentro entre generaciones

La directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, planteó que el programa es una “política pública del Estado de la ciudad que ha llegado a distintos barrios y ha enamorado a vecinos y vecinas”.

Creado en 1996 en el marco del programa Todas las Voces, el Coro de la Ciudad compartió escenario con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y la Banda Militar de Música de la II Brigada Aérea de Paraná, participó en encuentros corales provinciales y nacionales y produjo materiales discográficos y audiovisuales que reflejan su recorrido.

Con tres décadas de historia, el programa continúa promoviendo el acceso a la cultura y el canto comunitario como una herramienta de integración, sosteniendo una tarea que ya forma parte de la identidad cultural de Paraná.

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