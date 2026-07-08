Reparan un caño maestro y podría haber baja presión de agua en sectores de la ciudad

La Municipalidad intervino un acueducto de 900 milímetros tras detectar una importante fisura. Los trabajos podrían generar baja presión o falta de suministro en la zona este, mientras se solicitó un uso responsable del agua hasta que finalicen las tareas.

La Municipalidad de Paraná inició este miércoles un operativo de emergencia para reparar un caño maestro de agua potable ubicado en la intersección de calle López Jordán y Acceso Norte, luego de detectarse una importante fisura en el acueducto que abastece a gran parte de la ciudad.

Las tareas incluyen excavación, descubrimiento y reparación del conducto de 900 milímetros de diámetro, que transporta agua potabilizada desde la planta Echeverría hacia los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora.

Posibles inconvenientes en el suministro

Desde el Municipio informaron que, mientras se desarrollen los trabajos, podrían registrarse episodios de baja presión o incluso interrupciones temporales del servicio en sectores de la zona este de Paraná, abastecidos por el centro de distribución Parque del Lago.

En tanto, el centro de distribución Lola Mora continuará operativo para garantizar el suministro a los barrios del norte y noreste de la ciudad, aunque recibirá el agua a través del acueducto complementario de 630 milímetros, lo que podría provocar una disminución en el caudal disponible.

La reparación demandará toda la jornada

Según estimaron desde la Municipalidad, las tareas se extenderán hasta las últimas horas de la tarde. Una vez finalizada la reparación, se realizarán las correspondientes pruebas hidráulicas y los protocolos técnicos necesarios para restablecer el funcionamiento del sistema.

Posteriormente, deberá recuperarse el nivel de reservas en los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora antes de normalizar completamente el abastecimiento de agua potable en la red pública, con los caudales y presiones habituales.

Solicitan un uso responsable del agua

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los vecinos de la zona este extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios y destinarla únicamente a las necesidades esenciales del hogar.

El pedido también se extendió a los habitantes de los sectores norte y noreste de Paraná, quienes continuarán recibiendo el servicio desde el centro de distribución Lola Mora, aunque con una merma en el flujo debido a que el abastecimiento se realizará únicamente mediante el caño maestro complementario.