La reforma previsional será tratada en la próxima sesión del Senado

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles la 9ª Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Periodo Legislativo, en la cual ingresó el despacho de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”

En el recinto de la Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este miércoles la 9ª Sesión Ordinaria que contó con la presencia de 17 legisladores y quorum reglamentario.

Reforma previsional

Al inicio de la sesión, ingresó el despacho de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” (Expediente Nº15.711). Cuenta con dos dictámenes de mayoría, uno por cada una de las Comisiones.

Seguir leyendo…