Con una agenda que combinará actos protocolares, propuestas culturales y el tradicional desfile cívico-militar, la Municipalidad de Paraná conmemorará el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Las actividades comenzarán el miércoles 8 de julio con la Gala Artística Patria y continuarán el jueves 9 con los actos oficiales.

Las actividades comenzarán el miércoles 8 de julio a las 20:30 en el Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de Junio 60), con una nueva edición de la Gala Artística Patria. La entrada será libre y gratuita, sin retiro previo de entradas y por orden de llegada.

La propuesta reunirá distintas expresiones culturales para compartir una noche dedicada a la historia, la identidad y el encuentro. Participarán la Asociación Verdiana, el Estudio de Danzas Expresarte, las artistas Guada Frías y Candela Clavel Heis, además de intervenciones teatrales especialmente preparadas para la ocasión.

La gala forma parte de las actividades impulsadas por la Municipalidad para conmemorar una de las fechas más significativas de la historia argentina y poner en valor el trabajo de artistas y elencos locales. En esta edición, el escenario estará integrado por artistas y grupos seleccionados a través de las Convocatorias Culturales 2026, una política pública que promueve la participación del sector artístico local y genera nuevas oportunidades para la circulación de sus producciones.

Actos oficiales

El jueves 9 de julio, a las 8:30, se realizará el izamiento del Pabellón Nacional en el Mástil de las Tradiciones, ubicado en Plaza 1º de Mayo. A las 9:45 tendrá lugar el Solemne Tedeum en la parroquia Santa Lucía (Sarobe 350). La jornada culminará a las 10:45 con el acto central y el tradicional desfile cívico-militar sobre calle Juan Báez, entre Moisés Lebensohn y General Espejo.

Operativo de tránsito

Con motivo del desfile, la Municipalidad implementará un operativo especial de tránsito entre las 7:00 y las 13:00, con cortes programados en distintos sectores de la zona sur de la ciudad.

Los cortes se realizarán en las intersecciones de Juan B. Bevilaqua y Juan Báez; Riacho Paracao y Antonio Franco; Pascual Greca y Moisés Lebensohn; Camino de la Cuchilla Grande y Pascual Greca; Puerto de la Cruz y Pascual Greca; Arroyo Correntoso y Pascual Greca; General Espejo y Pascual Greca; Carlos Alberto y Juan Báez; Pascual Greca y Carlos Alberto; Juan Báez y Moisés Lebensohn; y Arroyo Correntoso y calle 1568.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y utilizar vías alternativas para evitar demoras. El objetivo del operativo es garantizar el normal desarrollo de las actividades y brindar seguridad a quienes participen de la celebración.