Corte de tránsito en avenida Ramírez por trabajos de hormigonado

La restricción será este miércoles, de 14:30 a 17:30, en el tramo comprendido entre Churruarín y Alem, en sentido sur-norte, por tareas que se ejecutan en el marco de la obra Mejoramiento de la Trama Vial de la Ciudad de Paraná.

La Municipalidad de Paraná informa que durante ese período permanecerá interrumpida la circulación en avenida Ramírez, entre Churruarín y Alem, en sentido sur-norte, para realizar el hormigonado de las placas del carril rápido.

Una vez finalizadas las tareas, el tránsito será habilitado con calzada reducida, a fin de permitir el fraguado del hormigón.

Se solicita a conductores y vecinos respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en el lugar, y optar por vías alternativas para evitar demoras.