Trabajadores del sector privado pueden consultar su liquidación salarial en Mi Argentina

La nueva función permite acceder al detalle del sueldo, descuentos y aportes desde la aplicación Mi Argentina, sin necesidad de contar con clave fiscal.

Los trabajadores del sector privado ya pueden consultar su liquidación salarial en Mi Argentina. La nueva funcionalidad permite consultar el detalle del recibo de sueldo, incluyendo el salario bruto, los descuentos y las contribuciones patronales, directamente desde la aplicación y sin necesidad de utilizar clave fiscal.

La herramienta fue desarrollada en conjunto por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de facilitar el acceso a la información laboral de manera ágil y segura.

Qué información podrán consultar los trabajadores

Para acceder al servicio, los usuarios deberán ingresar a la aplicación Mi Argentina y seleccionar la opción «Trabajo», donde encontrarán el módulo «Liquidación Digital».

Allí podrán consultar el monto bruto del salario, los descuentos aplicados y el detalle de los aportes destinados a los distintos subsistemas de la seguridad social, entre ellos jubilación, obra social, PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Asignaciones Familiares y Fondo Solidario de Redistribución, correspondientes al período informado.

Quiénes podrán utilizar la nueva función

La nueva herramienta está disponible para los empleados del sector privado que integran el régimen de Liquidación Digital y cuyos datos fueron declarados en los sistemas administrados por ARCA.

Hasta ahora, este servicio solo podía utilizarse mediante el sistema Mi Liquidación Digital, disponible desde octubre de 2024 para los contribuyentes que contaban con clave fiscal.

Con esta incorporación, la consulta también podrá realizarse desde la aplicación Mi Argentina, tanto en su versión web como para dispositivos móviles.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la incorporación de esta funcionalidad forma parte del proceso de modernización de los servicios digitales, con el objetivo de simplificar el acceso de los ciudadanos a la información vinculada con su situación laboral.

Quienes deseen conocer más detalles sobre el funcionamiento y el alcance del servicio podrán consultar la información disponible en el micrositio de ARCA.

Para descargar la aplicación Mi Argentina en el celular, se puede acceder a este link.