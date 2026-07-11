Jurado de Concursos brindó el cronograma para la actualización de credenciales de puntaje digital

El Consejo General de Educación (CGE), a través de Jurado de Concursos de Nivel Secundario y sus Modalidades, dio a conocer el cronograma y las pautas para la actualización de la Credencial de Puntaje Digital 2026/2027, correspondiente a la presentación de antecedentes de Formación Docente Continua.

De acuerdo con la Circular Nº 07/26 JC, la actualización de credenciales tendrá como fecha de corte anual el 31 de julio de 2026. Hasta ese día, los aspirantes podrán cargar en el sistema SAGE los antecedentes de formación docente continua, ingresando con su Legajo Único Personal (LUP), en la pestaña Antecedentes > Mis Antecedentes > Nuevo Antecedente.

Posteriormente, entre el 3 y el 14 de agosto, los docentes deberán presentar en la institución educativa de nivel secundario seleccionada las copias autenticadas de los antecedentes cargados en el sistema.

Para quienes soliciten credencial por primera vez o hayan obtenido su primera credencial a partir del 1 de agosto de 2025, será necesario presentar la totalidad de los antecedentes registrados en SAGE, con fecha de emisión hasta el 31 de julio de 2026. En tanto, quienes ya poseen credencial deberán presentar únicamente los antecedentes emitidos entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Las instituciones educativas tendrán plazo entre el 18 y el 24 de agosto para elevar la documentación a la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) correspondiente. A su vez, las Direcciones Departamentales deberán remitir a Jurado de Concursos entre el 25 y el 28 de agosto.

Desde Jurado de Concursos se recordó que solo serán considerados válidos los antecedentes comprendidos dentro de las fechas establecidas y que la documentación deberá presentarse certificada como copia fiel del original, con todos los datos de la institución emisora y del docente.

Asimismo, se informó que las certificaciones incorporadas por la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE en el legajo de cada docente no deberán cargarse ni presentarse, ya que serán tomadas automáticamente desde el sistema.

Finalmente, se aclaró que la documentación deberá remitirse exclusivamente por la vía institucional correspondiente y dentro de los plazos establecidos, por lo que no se recibirán presentaciones particulares en Mesa de Entradas del CGE ni en las Direcciones Departamentales de Escuelas.