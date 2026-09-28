Avanza la nueva avenida urbana que conectará la Ruta 12 con la Circunvalación

Los trabajos incluyen la construcción de conexiones peatonales y vehiculares para recuperar la circulación entre sectores del barrio, interrumpida por un terraplén.

La obra que vinculará la Ruta 12 con la avenida de Circunvalación registra avances en distintos frentes. El túnel peatonal que da continuidad a calle Soldado Bordón ya está concluido y actualmente se ejecutan obras complementarias para permitir que los vecinos recuperen la conexión peatonal que se había perdido con la construcción del terraplén.

También se pavimentan 150 metros de calle Hernandarias, entre Bordón y una alcantarilla, y se completaron otros 300 metros de pavimento sobre calle de una colectora. Estas intervenciones permitirán restablecer el paso de vehículos livianos y de mayor porte, como colectivos y camiones recolectores.

“La circulación vehicular había quedado totalmente interrumpida y eso generaba muchísimos inconvenientes”, señaló al respecto el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Las obras también buscan resolver problemas de desagües pluviales que provocaban anegamientos y dificultaban la circulación durante y después de las lluvias. “Hoy esos temas están resueltos. Se está avanzando a muy buen ritmo, estamos muy satisfechos”, afirmó el funcionario.

En cuanto a la traza principal de la nueva avenida urbana, los trabajos continúan con tareas de recomposición de base y subbase, riego y pavimentación. En este sentido, ya se ejecutaron más de 2.000 metros de pavimento.

Uno de los principales objetivos es recuperar la circulación de ingreso al Parque Industrial a través de la nueva avenida urbana, con acceso desde Miguel David. En ese punto se trabaja sobre un tramo de aproximadamente 300 metros que se busca finalizar antes de fin de año.

La habilitación de ese sector constituiría el primer tramo de la nueva avenida urbana en condiciones de ser utilizado y mejorará el acceso al Parque Industrial, con una circulación más ordenada y segura.