Entre Ríos se ubicó entre las provincias que más recursos nacionales recibieron en los primeros ocho meses del año

Entre Ríos se ubicó entre las tres provincias que más transferencias no automáticas recibieron del Gobierno nacional entre enero y agosto de 2026, tanto en términos absolutos como por habitante. Según datos oficiales relevados por Analytica, la provincia recibió 73.413 millones de pesos durante ese período.

Con ese monto, Entre Ríos ocupó el tercer lugar a nivel nacional, detrás de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La posición sigue siendo significativa al considerar los recursos por habitante: con 51.497 pesos per cápita, Entre Ríos también se ubicó tercera entre las 24 jurisdicciones, detrás de La Pampa y Catamarca.

El crecimiento de los recursos recibidos por Entre Ríos adquiere relevancia al observar el comportamiento de las transferencias en el conjunto del país. Mientras varias jurisdicciones registraron fuertes caídas interanuales en las transferencias nacionales no automáticas, Entre Ríos mostró un incremento del 91,2 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

Una parte importante de esos recursos corresponde a fondos destinados a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en el marco de las gestiones que el Gobierno provincial viene llevando adelante ante Nación.

A esto se suman los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre enero y agosto, Entre Ríos recibió 15.000 millones de pesos por este concepto y fue la segunda provincia con mayores transferencias, sólo detrás de Misiones, que recibió 20.000 millones de pesos.

Los datos reflejan el resultado de una estrategia de diálogo y gestión ante Nación para recuperar los recursos que corresponden a Entre Ríos y sostener una relación institucional que permita obtener respuestas concretas para la provincia.