Atacaron a tiros una vivienda en Paraná

El ataque ocurrió este miércoles por la mañana. Un motociclista efectuó alrededor de diez disparos contra una vivienda de calle Pringles. La Policía analiza cámaras e investiga el posible conflicto que motivó el ataque.

En horas de la mañana de este miércoles, se registró un tiroteo contra una vivienda ubicada en calle Pringles, a pocos metros de su intersección con Avenida Ramírez de la ciudad de Paraná.

El Comisario Lucas Acosta, Jefe de la Comisaría Cuarta, confirmó que el hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando recibieron un aviso por “un supuesto abuso de arma de fuego”.

Cuando los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, “se tomó conocimiento que un hombre había pasado en una motocicleta y efectuado detonaciones contra una vivienda. Fueron alrededor de diez disparos de arma de fuego» hacia el inmueble.

Acosta indicó que trabaja Policía Científica, Criminalística y del 911. Se analizan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el autor y tratar de establecer el recorrido que tomó momentos antes y después del ataque.

Asimismo, se toma declaración a las personas que se encontraban en la casa “para tratar de indagar cuál sería el conflicto” que provocó el ataque.

Finalmente, consultado sobre otros hechos ocurridos en la zona, como el incendio intencional de un auto registrado a fines de agosto, el Comisario expresó que “serían hechos diferentes, y coincide justo frente al domicilio donde se efectuaron las detonaciones”.

(elonce.com)