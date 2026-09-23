La Policía de Entre Ríos secuestró 40 kilos de cristal y pastillas de éxtasis

La Policía de Entre Ríos llevó adelante un exitoso operativo sobre la ruta nacional Nº 14 que permitió desarticular una red criminal internacional dedicada al transporte de estupefacientes y divisas. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, supervisó los operativos.

El procedimiento se desarrolló con la intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la doctora Analía Ramponi, y la actuación del Secretario Federal, doctor Alan Bergdolt.

«Vinimos a acompañar y felicitar el trabajo de los funcionarios policiales del puesto Paso Cerrito que una vez más pueden dar con un cargamento de estupefacientes. Desde que iniciamos la gestión tenemos como eje central el combate contra el narcotráfico y lo venimos cumpliendo a través del gran trabajo que lleva adelante la Policía de Entre Ríos», sostuvo el titular de la cartera de Seguridad, Néstor Roncaglia.

El operativo logró incautar 40 kg de cristal (MDMA) de máxima pureza; 10.000 pastillas de éxtasis valuados en USD 2.000.000 y tres vehículos con patentes de Brasil. Hay seis personas detenidas.

Características del procedimiento

Las acciones se iniciaron en horas de la mañana en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, donde personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvo la marcha de un automóvil Hyundai HB20 con dominio extranjero. Al solicitar la documentación y aprestarse al control con canes detectores, el conductor evadió el operativo y huyó hacia el sur. El rodado fue abandonado kilómetros más adelante, internándose su conductor en una zona de malezas.

A partir de tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad facilitadas por comercios de la zona y un amplio operativo cerrojo coordinado con la Dirección General de Drogas Peligrosas (Delegaciones Chajarí y Federación), las fuerzas provinciales lograron interceptar un segundo vehículo de apoyo (un Ford Fiesta) en el Puesto de Control Vial Bella Vista, demorando a sus ocupantes. Asimismo, horas más tarde, un operativo de rastrillaje permitió la aprehensión del conductor prófugo del primer rodado, sumando un total de seis ciudadanos de nacionalidad brasileña detenidos e incomunicados.

Mediante requisas exhaustivas efectuadas bajo los lineamientos del Código Procesal Penal de la Nación, el personal policial halló dobles fondos en los vehículos -ubicados en tanques de combustible, parlantes, parlantes y ruedas de auxilio- donde se acopiaba los estupefacientes.

Resultado consolidado del operativo:

40 kg de cristal (MDMA) de máxima pureza.

10.000 pastillas de éxtasis.

Tres automóviles con dominio de Brasil (Hyundai HB20, Chevrolet Onix y Ford Fiesta).

Seis teléfonos celulares.Seis personas detenidas e incomunicadas (cuatro hombres y dos mujeres de nacionalidad brasileña), alojadas en la Jefatura Departamental Uruguay a disposición de la Justicia Federal.