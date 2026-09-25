Juegos Suramericanos: Argentina enfrentará a Venezuela por el oro en sóftbol

La Selección Argentina disputará este viernes, desde las 16:30, la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo conducido por José Guerrinieri se medirá nuevamente con Venezuela en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná.

La Selección Argentina masculina de sóftbol enfrentará este viernes a Venezuela por la medalla dorada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La final comenzará a las 16:30 en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná.

El conjunto dirigido por el paranaense José Guerrinieri aseguró su presencia en la definición luego de superar nuevamente al representativo venezolano por 4 carreras a 2.

Argentina buscará coronar una destacada campaña en el principal diamante de la capital entrerriana, donde sostuvo su condición de candidata y contó con el acompañamiento del público local.

Dos triunfos ante Venezuela

El seleccionado nacional ya enfrentó dos veces a Venezuela durante el certamen y se impuso en ambas oportunidades. El primer cruce terminó con victoria argentina por 9 a 5, mientras que el segundo tuvo un desarrollo más cerrado y concluyó 4 a 2.

En ese último partido, disputado el miércoles, el equipo argentino consiguió el resultado que le permitió asegurar un lugar en la definición por la medalla dorada.

Durante la misma jornada, la Albiceleste también había vencido a Bolivia por 10 a 0. De esta manera, el equipo acumuló otra fecha positiva y confirmó su protagonismo dentro de la competencia suramericana.

El recorrido argentino en el torneo

Argentina comenzó su participación el lunes 21 de septiembre con una contundente victoria por 16 a 0 frente a Bolivia. Más tarde, en su segunda presentación, derrotó 9 a 5 a Venezuela.

La tercera actuación del seleccionado se produjo ante Perú y volvió a terminar con una amplia diferencia. El equipo dirigido por Guerrinieri se impuso por 12 a 0 y continuó avanzando con paso firme.

Con una ofensiva efectiva y actuaciones sólidas desde el círculo de lanzamiento, el representativo nacional consiguió resultados amplios ante Bolivia y Perú, aunque debió afrontar partidos más ajustados frente al conjunto venezolano.

Este viernes, Argentina y Venezuela volverán a encontrarse, esta vez con la medalla dorada en juego. En tanto, los seleccionados de Perú y Bolivia disputarán el encuentro por el tercer puesto.

Once entrerrianos en el seleccionado

La participación argentina tuvo un fuerte componente provincial, ya que 11 integrantes del plantel son entrerrianos. Diez de ellos son oriundos de Paraná y el restante nació en Villa Clara.

Los representantes paranaenses son Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers Larraburu, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

La nómina de jugadores de la provincia se completó con Alan Peker, oriundo de Villa Clara. A ellos se sumó el entrenador José Guerrinieri, también paranaense.

La final representará una nueva oportunidad para que el sóftbol argentino confirme su protagonismo regional y alcance uno de los principales objetivos trazados para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.