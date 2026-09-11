25 años del ataque a las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por integrantes de Al Qaeda y utilizados en ataques coordinados contra Nueva York, el Pentágono y Pensilvania. Murieron 2.977 personas.

Este viernes se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una jornada que quedó grabada en la historia contemporánea por las imágenes de dos aviones impactando contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Los ataques coordinados fueron ejecutados por 19 integrantes de Al Qaeda y provocaron la muerte de 2.977 personas.

La secuencia comenzó a las 8:46 de aquella mañana, cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte. Apenas 17 minutos después, a las 9:03, el vuelo 175 de United Airlines impactó contra la Torre Sur. El segundo choque fue transmitido en vivo por cadenas de televisión de todo el mundo y confirmó que no se trataba de un accidente.

Mientras Nueva York seguía en estado de conmoción, un tercer avión secuestrado, el vuelo 77 de American Airlines, golpeó el Pentágono, en Arlington, Virginia. Un cuarto aparato, el vuelo 93 de United Airlines, cayó en un campo cercano a Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

El derrumbe de las Torres Gemelas

Los impactos y los incendios provocaron daños estructurales que terminaron causando el colapso de ambos edificios del World Trade Center. La Torre Sur cayó a las 9:59 y la Torre Norte se desplomó a las 10:28, cubriendo de polvo y escombros una amplia zona del sur de Manhattan.

El balance oficial contabiliza 2.753 muertos en Nueva York, 184 en el Pentágono y 40 pasajeros y tripulantes del vuelo 93, además de los 19 secuestradores. Las víctimas procedían de alrededor de 90 países y entre ellas había trabajadores de las torres, pasajeros, policías, bomberos y otros integrantes de los servicios de emergencia.

Las Torres Gemelas, inauguradas en la década de 1970 y convertidas en uno de los principales símbolos del perfil urbano de Nueva York, desaparecieron en cuestión de horas. La magnitud de las imágenes y su transmisión prácticamente en tiempo real hicieron que millones de personas alrededor del planeta siguieran la tragedia mientras ocurría.

Las consecuencias que dejó el 11 de septiembre

Los ataques modificaron profundamente la política exterior y de seguridad de Estados Unidos. En las semanas siguientes comenzó la intervención militar en Afganistán contra Al Qaeda y el régimen talibán que le daba refugio, mientras Washington impulsó una estrategia internacional denominada “guerra contra el terrorismo”.

Dentro del país también cambiaron los controles en aeropuertos, las políticas de inteligencia y los mecanismos de vigilancia. En los años posteriores se creó el Departamento de Seguridad Nacional y se ampliaron facultades federales destinadas a prevenir nuevos atentados, medidas que también generaron debates sobre privacidad y libertades civiles.

El impacto se prolongó además en la salud de quienes participaron de los rescates y de las tareas posteriores en la zona cero. Miles de personas fueron expuestas al polvo y a sustancias tóxicas producidas por el derrumbe, y con los años se registraron enfermedades respiratorias, cánceres y otras patologías vinculadas con esa exposición.

Los homenajes por los 25 años

Este viernes están previstos actos en los tres escenarios de los ataques. En Nueva York, la ceremonia principal comenzará a las 8:40 en la plaza del Memorial del 11-S, donde familiares volverán a leer los nombres de las víctimas y se realizarán minutos de silencio en los horarios que marcaron los principales momentos de aquella mañana.

Por primera vez, la conmemoración en la zona donde estaban las Torres Gemelas incluirá además un momento de silencio dedicado a quienes murieron posteriormente por enfermedades relacionadas con la exposición a los residuos tóxicos. También habrá ceremonias en el Pentágono y en el memorial del vuelo 93 en Pensilvania.

A un cuarto de siglo de los ataques, el 11 de septiembre continúa siendo una fecha central para Estados Unidos y una referencia mundial sobre terrorismo, seguridad y memoria. Donde se levantaban las Torres Gemelas funcionan hoy el Memorial y Museo del 11-S, mientras dos grandes estanques ocupan las huellas de los edificios destruidos y recuerdan a las víctimas de una jornada que transformó la historia reciente.